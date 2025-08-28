День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:32

В «Кайрате» назвали топ-клуб, с которым хотели бы сыграть в Лиге чемпионов

Капитан «Кайрата» заявил, что хотел бы сыграть в ЛЧ с «Реалом» или ПСЖ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Капитан футбольной команды Казахстана «Кайрат» Александр Мартынович в разговоре с изданием Championat заявил, что в общем этапе Лиги чемпионов его команда сразится с одной из лучших команд Европы. Он выразил надежду, что это будут клубы «Реал» или ПСЖ.

Я бы хотел, [чтобы нашими соперниками стали] «Реал» или ПСЖ. «Реал» — это команда, за которую болею и слежу. А ПСЖ — лучший клуб в мире на данный момент. И заодно повидал бы Мотю (Матвея Сафонова. — NEWS.ru), — ответил Мартынович.

Ранее «Кайрат» впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов, победив шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 — по пенальти). Ключевой гол забил бывший защитник «Краснодара» Егор Сорокин.

Такой счет был зафиксирован в ответном матче раунда плей-офф. Первая игра в Шотландии завершилась со счетом 0:0. Известно, что «Кайрат» начал борьбу с первого раунда квалификации, пройдя словенскую «Олимпию», финский КуПС и словацкий «Слован».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ. Жеребьевка общего этапа состоится 28 августа в 19:00 мск.

