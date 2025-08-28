Беру курятину и шпинат — через 20 минут едим сочные домашние сосиски

Домашние сливочные сосиски со шпинатом — это полезная альтернатива магазинным полуфабрикатам, которая сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус. Всего 112 ккал на порцию — и вы получаете витамины и полный контроль над составом. Эти сосиски идеально подходят для детского питания, диетического меню и для тех, кто следит за качеством продуктов.

Для приготовления 2 куриных филе, 1 луковицу и 5–6 кубиков замороженного шпината измельчают в блендере до однородности. Отдельно пробивают 1 пачку обезжиренного творога и 2 белка. Соединяют все ингредиенты, добавляют 3 ст. л. ржаных отрубей, 2 зубчика чеснока, соль, перец и натертое замороженное сливочное масло (20 г). Массу тщательно вымешивают, формируют сосиски в пищевой пленке, фиксируют бечевкой и замораживают.

