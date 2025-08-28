День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:17

В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы

В центре Москвы столкнулись Lamborghini и Toyota

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В четверг, 28 августа, на Тверской улице в Москве столкнулись Lamborghini и Toyota, фото происшествия опубликовал Telegram-канал «112». Судя по снимку, у элитного спорткара оторвало бампер.

Отмечается, что на место уже выехали оперативные службы. Также сообщается, что у Lamborghini от удара вылетела подушка безопасности.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Усольском районе Иркутской области. Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

До этого в Амурской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель машины погиб после столкновения на регулируемом переезде, несмотря на экстренное торможение локомотива. Инцидент вызвал задержку движения нескольких пассажирских составов: № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.

Кроме того, в Кемерово 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель». Оба несовершеннолетних пассажира мотоцикла были в шлемах, но водитель получил серьезные травмы. На месте работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Москва
ДТП
происшествия
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации
Актер Пермяков рассказал, как пирамида МММ спасла его от голодной смерти
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.