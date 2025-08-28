В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы

В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы В центре Москвы столкнулись Lamborghini и Toyota

В четверг, 28 августа, на Тверской улице в Москве столкнулись Lamborghini и Toyota, фото происшествия опубликовал Telegram-канал «112». Судя по снимку, у элитного спорткара оторвало бампер.

Отмечается, что на место уже выехали оперативные службы. Также сообщается, что у Lamborghini от удара вылетела подушка безопасности.

