Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен, сообщает оперативный канал информационного центра Крымского моста. Временные ограничения связаны с текущей ситуацией на подходах к мосту. Подробности причин перекрытия, а также время возобновления движения пока не раскрываются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму задержали местного жителя по обвинению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. По данным следствия, мужчина администрировал Telegram-канал, где размещал соответствующие материалы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Вместе с тем сообщалось о возросшей активности разведывательной авиации НАТО в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке Украины к новому удару по Крыму. Вблизи российских границ также фиксировались полеты американских и французских самолетов-разведчиков, включая патрулирование в районе Крымского моста. Минобороны РФ информацию не комментировало.