17 сентября 2025 в 11:42

Огромная пробка образовалась у Крымского моста

У Крымского моста в очереди стоят 508 машин

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди у Крымского моста стоят 508 машин со стороны Керчи, сообщил Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе. Время ожидания составляет около двух часов. По данным мониторинга, на подъездах со стороны Тамани заторов автомобилей не наблюдается.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 508 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов, — сказано в сообщении.

На прошлой неделе, 11 сентября, аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

15 сентября девять поездов дальнего следования двигались с отставанием от графика из-за инцидента на железной дороге в Орловской области. В частности, отставали поезда № 360 Адлер — Калининград, № 30 Белгород — Санкт-Петербург и № 359 Калининград — Адлер.

