Россиян предупредили о подготовке новых атак ВСУ на Крым

Украина может готовить новый массированный удар по Крыму, на что указывает возросшая активность разведывательной авиации НАТО в Черном море, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, с конца августа вблизи российских границ фиксируются регулярные полеты американских и французских самолетов-разведчиков. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
По информации канала, к юго-западу от Севастополя ночное патрулирование провел стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B. Патрульный противолодочный самолет Р-8А ВМС США вел разведку по направлению Крымского моста на протяжении трех дней. Во вторник, 26 августа, на Крымском направлении выполнял полет французский самолет ДРЛО E-3F.
Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили катер ВСУ в акватории Черного моря. По данным пресс-службы Минобороны России, расчеты центра «Рубикон» ликвидировали судно в 72 километрах от побережья Крыма. Для удара использовался беспилотный боеприпас «Ланцет».
До этого сообщалось, что украинские войска активизировались в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. По данным экспертов, противник ведет учения. ВСУ исследуют акваторию вокруг газодобывающих установок. Бои у Тендровской косы пока преждевременны, утверждают аналитики.