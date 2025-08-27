День знаний — 2025
Россиян предупредили о подготовке новых атак ВСУ на Крым

ВСУ могут готовить массированный удар по Крыму на фоне усиления разведки НАТО

Украина может готовить новый массированный удар по Крыму, на что указывает возросшая активность разведывательной авиации НАТО в Черном море, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, с конца августа вблизи российских границ фиксируются регулярные полеты американских и французских самолетов-разведчиков. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

По информации канала, к юго-западу от Севастополя ночное патрулирование провел стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B. Патрульный противолодочный самолет Р-8А ВМС США вел разведку по направлению Крымского моста на протяжении трех дней. Во вторник, 26 августа, на Крымском направлении выполнял полет французский самолет ДРЛО E-3F.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили катер ВСУ в акватории Черного моря. По данным пресс-службы Минобороны России, расчеты центра «Рубикон» ликвидировали судно в 72 километрах от побережья Крыма. Для удара использовался беспилотный боеприпас «Ланцет».

До этого сообщалось, что украинские войска активизировались в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. По данным экспертов, противник ведет учения. ВСУ исследуют акваторию вокруг газодобывающих установок. Бои у Тендровской косы пока преждевременны, утверждают аналитики.

