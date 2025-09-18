Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 14:32

Юрист назвала одно важное право арендатора жилья

Юрист Кульпина: арендатор может вселять в съемную квартиру своих детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арендатор вправе без согласия собственника вселять в съемную квартиру детей и временно регистрировать их там, заявила юрист по недвижимости Елена Кульпина. По ее словам, которые передает «Москва 24», квартиросъемщик также может требовать возмещения убытков при отказе хозяина жилья продлевать договор.

Квартиросъемщик без согласия собственника может сделать детям временную регистрацию. Правда, только в том случае, если она есть у него самого и точно на такой же срок, — заявила Кульпина.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами в размере до семи тысяч рублей. Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента своего переезда.

