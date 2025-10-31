Дело о покушении на Симоньян и Собчак поступило в военный суд в Москве

Материалы уголовного дела о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак поступили в военный суд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд Москвы.

В суд поступили материалы дела в отношении 12 фигурантов для рассмотрения по существу, — сообщила журналистам пресс-секретарь инстанции.

В июле 2023 года совместными усилиями ФСБ, МВД и СК РФ была предотвращена попытка покушения на Симоньян и Собчак. По версии следствия, задержанные, выполнявшие задание СБУ, вели разведку рядом с их домом и работой. При обысках было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства.

Прежде сообщалось, что Михаил Балашов и его сообщник Егор Савельев согласились на убийство Симоньян за денежное вознаграждение в $50 тыс. (около 4 млн рублей) по заказу неустановленных лиц. Соучастники собрали информацию о местонахождении журналистки и должны были совершить убийство после получения огнестрельного оружия.