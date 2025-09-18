SHAMAN посоревнуется с артистами из БРИКС: фото участников «Интервидения»
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), представляющий Россию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
20 сентября в Москве состоится музыкальный конкурс «Интервидение». Его проведение было официально утверждено указом президента Владимира Путина в феврале 2024 года. Более 20 стран, включая ключевых членов БРИКС, уже подтвердили свое участие.
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит РФ на «Интервидении». Он исполнит композицию, получившую название «Прямо по сердцу». Она написана при участии продюсера Максима Фадеева.
От Белоруссии на «Интервидение» приедет Настя Кравченко. 21-летняя певица и автор песен выступит с композицией «Мотылек».
Бразильская пара Лусиану Калазанс и Таис Надер выступают вместе. Лусиану — композитор, продюсер и мультиинструменталист. Таис — певица с более чем 20-летним стажем.
Омар Аседо — талантливый музыкант, певец, композитор и продюсер из Венесуэлы. Более 25 лет он создает музыку и делится своим творчеством с миром. На концерте прозвучит его песня La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).
Вьетнамский певец Дык Фук известен в родной стране. Несколько лет назад он стал победителем местного «Голоса». Его песня о народном герое Вьетнама называется Phù Đổng Thiên Vương, что переводится как «Небесный принц Phù Đổng».
Мустафа Саад из Египта — оперный певец из Александрии. Он часто выступает на песенных конкурсах.
Казахстан на конкурсе представит певец Ернар Садирбаев, известный как Amre (Әмре). Он исполнит песню на казахском языке о «Свете степи».
17 сентября стало известно, что США заменили артиста, который должен был поехать на «Интервидение». Певец Брэндон Ховард не примет участия в музыкальном конкурсе. Он отказался от участия по семейным обстоятельствам. Вместо Ховарда поедет певица, автор песен и продюсер Vassy (настоящее имя — Василики Карагиоргос). Организаторы конкурса отметили, что Vassy — первая женщина, которая была удостоена EDMA Icon Award. Исполнительница получила престижную награду в 2023 году. Также певица активно участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи и продвижение экологичных технологий.
Все снимки участников «Интервидения» смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
