SHAMAN посоревнуется с артистами из БРИКС: фото участников «Интервидения»

20 сентября в Москве состоится музыкальный конкурс «Интервидение». Его проведение было официально утверждено указом президента Владимира Путина в феврале 2024 года. Более 20 стран, включая ключевых членов БРИКС, уже подтвердили свое участие.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит РФ на «Интервидении». Он исполнит композицию, получившую название «Прямо по сердцу». Она написана при участии продюсера Максима Фадеева.

От Белоруссии на «Интервидение» приедет Настя Кравченко. 21-летняя певица и автор песен выступит с композицией «Мотылек».

Бразильская пара Лусиану Калазанс и Таис Надер выступают вместе. Лусиану — композитор, продюсер и мультиинструменталист. Таис — певица с более чем 20-летним стажем.

Омар Аседо — талантливый музыкант, певец, композитор и продюсер из Венесуэлы. Более 25 лет он создает музыку и делится своим творчеством с миром. На концерте прозвучит его песня La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).

Вьетнамский певец Дык Фук известен в родной стране. Несколько лет назад он стал победителем местного «Голоса». Его песня о народном герое Вьетнама называется Phù Đổng Thiên Vương, что переводится как «Небесный принц Phù Đổng».

Мустафа Саад из Египта — оперный певец из Александрии. Он часто выступает на песенных конкурсах.

Казахстан на конкурсе представит певец Ернар Садирбаев, известный как Amre (Әмре). Он исполнит песню на казахском языке о «Свете степи».

17 сентября стало известно, что США заменили артиста, который должен был поехать на «Интервидение». Певец Брэндон Ховард не примет участия в музыкальном конкурсе. Он отказался от участия по семейным обстоятельствам. Вместо Ховарда поедет певица, автор песен и продюсер Vassy (настоящее имя — Василики Карагиоргос). Организаторы конкурса отметили, что Vassy — первая женщина, которая была удостоена EDMA Icon Award. Исполнительница получила престижную награду в 2023 году. Также певица активно участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи и продвижение экологичных технологий.

