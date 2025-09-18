«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 сентября 2025 в 14:00

SHAMAN посоревнуется с артистами из БРИКС: фото участников «Интервидения»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), представляющий Россию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), представляющий Россию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

20 сентября в Москве состоится музыкальный конкурс «Интервидение». Его проведение было официально утверждено указом президента Владимира Путина в феврале 2024 года. Более 20 стран, включая ключевых членов БРИКС, уже подтвердили свое участие.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит РФ на «Интервидении». Он исполнит композицию, получившую название «Прямо по сердцу». Она написана при участии продюсера Максима Фадеева.

От Белоруссии на «Интервидение» приедет Настя Кравченко. 21-летняя певица и автор песен выступит с композицией «Мотылек».

Бразильская пара Лусиану Калазанс и Таис Надер выступают вместе. Лусиану — композитор, продюсер и мультиинструменталист. Таис — певица с более чем 20-летним стажем.

Омар Аседо — талантливый музыкант, певец, композитор и продюсер из Венесуэлы. Более 25 лет он создает музыку и делится своим творчеством с миром. На концерте прозвучит его песня La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).

Вьетнамский певец Дык Фук известен в родной стране. Несколько лет назад он стал победителем местного «Голоса». Его песня о народном герое Вьетнама называется Phù Đổng Thiên Vương, что переводится как «Небесный принц Phù Đổng».

Мустафа Саад из Египта — оперный певец из Александрии. Он часто выступает на песенных конкурсах.

Казахстан на конкурсе представит певец Ернар Садирбаев, известный как Amre (Әмре). Он исполнит песню на казахском языке о «Свете степи».

17 сентября стало известно, что США заменили артиста, который должен был поехать на «Интервидение». Певец Брэндон Ховард не примет участия в музыкальном конкурсе. Он отказался от участия по семейным обстоятельствам. Вместо Ховарда поедет певица, автор песен и продюсер Vassy (настоящее имя — Василики Карагиоргос). Организаторы конкурса отметили, что Vassy — первая женщина, которая была удостоена EDMA Icon Award. Исполнительница получила престижную награду в 2023 году. Также певица активно участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи и продвижение экологичных технологий.

Все снимки участников «Интервидения» смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Певица Сулема Иглесиас Саласар, представляющая Кубу, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Сулема Иглесиас Саласар, представляющая Кубу, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Москва. Трио Nomad, представляющее Киргизию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Москва. Трио Nomad, представляющее Киргизию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Ван Си, представляющий Китай, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Ван Си, представляющий Китай, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Мустафа Саад, представляющий Египет, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Мустафа Саад, представляющий Египет, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Vassy, представляющая США, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Vassy, представляющая США, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: FS/AdMedia/Global Look Press
Певица Санайпей Танде, представляющая Кению, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в национальном центре «Россия»
Певица Санайпей Танде, представляющая Кению, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в национальном центре «Россия»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Ернар Садирбаев (Amre), представляющий Казахстан, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в национальном центре «Россия»
Певец Ернар Садирбаев (Amre), представляющий Казахстан, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в национальном центре «Россия»
Фото: Софья Сандурская/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Саиф Аль-Али, представляющий ОАЭ, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Саиф Аль-Али, представляющий ОАЭ, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Софья Сандурская/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певцы Лусиану Калазанс и Таис Надер, представляющие Бразилию, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певцы Лусиану Калазанс и Таис Надер, представляющие Бразилию, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Софья Сандурская/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Фаррух Хасанов, представляющий Таджикистан, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Фаррух Хасанов, представляющий Таджикистан, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Дана Аль-Мир, представляющая Катар, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Дана Аль-Мир, представляющая Катар, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Софья Сандурская/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певцы Denise & D-Lain, представляющие Мадагаскар, перед началом жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певцы Denise & D-Lain, представляющие Мадагаскар, перед началом жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Зейна Имад, представляющая Саудовскую Аравию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Зейна Имад, представляющая Саудовскую Аравию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Нидия Гонгора, представляющая Колумбию, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Нидия Гонгора, представляющая Колумбию, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Нетсанет Султан, представляющая Эфиопию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Нетсанет Султан, представляющая Эфиопию, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Омар Аседо, представляющий Венесуэлу, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Омар Аседо, представляющий Венесуэлу, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Слободан Тркуля & «Балканополис», представляющий Сербию, перед началом жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Слободан Тркуля & «Балканополис», представляющий Сербию, перед началом жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники группы Mzansi Jikelele, представляющей Южно-Африканскую Республику, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Участники группы Mzansi Jikelele, представляющей Южно-Африканскую Республику, во время проведения жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Софья Сандурская/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Дык Фук, представляющий Вьетнам, перед началом жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Дык Фук, представляющий Вьетнам, перед началом жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Настя Кравченко, представляющая Белоруссию, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певица Настя Кравченко, представляющая Белоруссию, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Шохрух Ганиев, представляющий Узбекистан, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Шохрух Ганиев, представляющий Узбекистан, во время жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Раухан Малик, представляющий Индию, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Певец Раухан Малик, представляющий Индию, после жеребьевки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР, во время жеребьевки международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР, во время жеребьевки международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение» Жеребьевка Международного музыкального конкурса «Интервидение» 2025
Интервидение
участники
конкурсы
шоу-бизнес
