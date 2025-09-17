Американский певец отказался от участия в «Интервидении» Брэндон Ховард не сможет представить США на «Интервидении»

Певец Брэндон Ховард не примет участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале. Артист должен был представлять США, однако отказался от участия по семейным обстоятельствам.

Американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» по непредвиденным семейным обстоятельствам, — сказано в сообщении.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что представитель от России в конкурсе «Интервидение» певец SHAMAN может стать победителем. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества. Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат.

До этого сообщалось, что организаторы музыкального конкурса объявили имена ведущих, которые будут работать на международной части шоу. Ими стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве при участии более 20 стран.