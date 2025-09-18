Нутрициолог оценила плюсы и минусы употребления вина на работе Нутрициолог Дивинская: употребление вина на работе может снизить концентрацию

Употребление вина или пива на работе может снизить концентрацию и производительность, предупредила нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что главным фактором, влияющим на способность сотрудника выполнять свои обязанности, остается умеренность.

Употребление вина или пива может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на работоспособность. Чрезмерное употребление может привести к ухудшению когнитивных функций, снижению концентрации и производительности. Таким образом, ключевым фактором остается умеренность, — поделилась Дивинская.

Однако она отметила, что умеренная доза вина может способствовать расслаблению, снижению стресса и улучшению настроения, что может позитивно сказаться на креативности и инициативности работника. При этом небольшая порция пива, по словам нутрициолога, может уменьшить тревожность и повысить продуктивность в общении и командной работе.

Вино, особенно красное, содержит антиоксиданты, которые могут благоприятно сказываться на сердечно-сосудистой системе и улучшать общее самочувствие. Пиво, обогащенное витаминами группы B, минералами и клетчаткой, также может иметь положительный эффект в небольших количествах. Его компоненты, такие как хмель, известны своими успокаивающими свойствами, — разъяснила Дивинская.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что, если в Москве такая же производительность труда, как и в европейских странах, москвичи могли бы выпивать в обед бокал вина или пива. Так министр отреагировал на слова мэра Москвы Сергея Собянина.