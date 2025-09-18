Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 17:16

Путин назвал количество военнослужащих в зоне СВО

Путин: 700 тысяч бойцов находятся на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции находятся свыше 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций. По его словам, государство должно поддерживать тех, кто вернулся с фронта, и их родственников.

На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся, — сообщил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает армию боевой авиацией. Кроме того, российская техника активно экспортируется. По словам Путина, она пользуется высоким спросом за рубежом.

До этого президент сообщил, что вклад Иосифа Сталина в победу в Великой Отечественной войне следует помнить и постараться освободить от политического контекста. При этом он отметил, что нельзя игнорировать годы репрессий. По словам Путина, Сталин сыграл важную роль в победе советского народа.

Во время встречи президент также затронул тему пособий и пенсий. По его словам, в условиях высокой инфляции можно рассмотреть возможность регулярной индексации пенсионных выплат и социальных пособий, однако все же лучше бороться с ростом цен.

СВО
Владимир Путин
фронты
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.