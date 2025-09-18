Путин назвал количество военнослужащих в зоне СВО Путин: 700 тысяч бойцов находятся на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции находятся свыше 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций. По его словам, государство должно поддерживать тех, кто вернулся с фронта, и их родственников.

На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся, — сообщил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает армию боевой авиацией. Кроме того, российская техника активно экспортируется. По словам Путина, она пользуется высоким спросом за рубежом.

До этого президент сообщил, что вклад Иосифа Сталина в победу в Великой Отечественной войне следует помнить и постараться освободить от политического контекста. При этом он отметил, что нельзя игнорировать годы репрессий. По словам Путина, Сталин сыграл важную роль в победе советского народа.

Во время встречи президент также затронул тему пособий и пенсий. По его словам, в условиях высокой инфляции можно рассмотреть возможность регулярной индексации пенсионных выплат и социальных пособий, однако все же лучше бороться с ростом цен.