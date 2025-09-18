Терапевт придумал, как спасти москвичей от выгорания на работе Терапевт Звонков призвал ввести для работающих москвичей третий выходной в среду

Для работающих москвичей можно ввести третий выходной день в среду, заявил LIFE.ru терапевт Андрей Звонков. По его мнению, эта мера позволила бы поддержать как ментальное, так и физическое здоровье горожан.

Я бы сделал выходной в среду вместо увеличенного обеденного перерыва, и проблем было бы меньше. Работаем два дня, передышка, два дня — передышка. Это было бы оптимально, конечно. Можно даже увеличить рабочий день на час, но зато один день дать на отдых, — предложил Звонков.

Лишний день отдыха снизит уровень утомляемости граждан и поможет им восстанавливаться эффективнее. Даже после самой тяжелой работы дополнительный выходной в середине недели позволит работникам прийти в норму, уверен специалист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в шутку заявил, что занятые москвичи в качестве отдыха от работы могли бы выпивать в обед бокал вина или пива. Так он отреагировал на слова мэра столицы Сергея Собянина о высокой производительности труда в Москве на уровне европейских стран.