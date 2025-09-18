Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 13:25

«По бокалу вина»: глава Минфина дал необычный совет москвичам

Силуанов пошутил о бокале вина или пива в обед для работающих москвичей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если в Москве такая же производительность труда, как и в европейских странах, москвичи могли бы выпивать в обед бокал вина или пива, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе сессии Московского финансового форума. Его трансляция велась на официальном сайте мероприятия. Так министр отреагировал на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Градоначальник рассказал, что производительность труда в столице России и ФРГ находятся на одном уровне. По словам Собянина, в Германии менее продолжительная рабочая неделя, если сравнивать с нашей страной. Кроме того, у немцев большой перерыв на обед, во время которого они могут порадовать себя бокалом пива.

Если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, то почему мы в обед не выпиваем по бокалу вина? — спросил Силуанов.

Ранее Собянин заявил, что жизнь россиян станет веселее, если у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и Силуанова будет хорошее настроение. По его словам, нельзя терять оптимистичный настрой даже в условиях кризиса и рецессий.

Сергей Собянин
Москва
Германия
Антон Силуанов
