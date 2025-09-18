Стало известно, останется ли Герасимов главой Генштаба РБК: Герасимову продлили срок военной службы на пять лет

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок военной службы, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны РФ. Решение о продлении контракта было подтверждено двумя информированными собеседниками издания, при этом один из них уточнил, что срок составит пять лет. В самом Минобороны информацию не комментировали.

Генерал армии Герасимов достиг предельного возраста пребывания на военной службе, что предусматривает особый порядок продления контракта. Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», решение о заключении нового контракта с военнослужащими такого ранга принимается лично президентом России.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ сообщал, что российская армия ведет наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении.