HR-эксперт оценил идею продлить ежегодный отпуск до 35 дней

Продление ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней невыгодно малому и среднему бизнесу, которые в случае принятия новых норм постараются обойти их, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Это приведет к серому рынку занятости.

Возникнет серый рынок занятости, когда, например, что-то станут платить в конверте, что-то — переводом, что-то — между собой. Малый и средний бизнес будет стремиться избегать этой истории, что приведет, в свою очередь, к снижению налоговых поступлений, — отметил Мурадян.

Эксперт выступил против этой инициативы, поскольку в России и так достаточно нерабочих дней. К тому же производительность труда в стране, по его мнению, не очень высокая. Вместо идей, как больше отдыхать, Мурадян призвал подумать о повышении продуктивности.

Ранее замглавы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников российских компаний и предприятий должен быть продлен. Продолжительность отпуска должна увеличиться с нынешних 28 календарных дней до 35 дней в году.