17 сентября 2025 в 18:25

Работа заняла все ваши мысли? Вот простой способ отключить голову вечером и наконец отдохнуть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Навязчивые мысли о работе в нерабочее время — распространенная проблема, которая приводит к эмоциональному выгоранию и хронической усталости. Неспособность психологически отключиться от профессиональных задач мешает полноценному восстановлению и снижает продуктивность в долгосрочной перспективе. Эффективное восстановление требует сознательного отделения рабочего времени от личного.

Ключевой метод — создание четкого ритуала завершения рабочего дня. Это может быть составление плана на завтра с фиксацией всех задач в письменном виде, что позволяет «выгрузить» их из головы. Физическое действие — закрытие крышки ноутбука, уборка рабочего стола, смена одежды — сигнализирует мозгу о переходе в режим отдыха. Помогает техника «мысленного ящика»: визуализировать, как все рабочие мысли складываются в воображаемую коробку до утра. Целенаправленное переключение на деятельность, требующую полной концентрации, — спорт, хобби, общение с близкими — вытесняет навязчивые размышления. Важно ограничить проверку рабочих уведомлений и создать в доме «зоны, свободные от работы». Регулярная практика осознанности и медитации тренирует способность управлять вниманием и отпускать непродуктивные мысли.

Ранее также сообщалось о способах направить энергию от депрессии в правильное русло. Депрессия может стать толчком к творчеству. Также это хорошее время для самоанализа.

советы
психология
работа
досуг
отдых
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
