Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:57

Экономист назвал фактор, который предотвратит повышение налогов

Экономист Змиев: ослабление курса рубля позволит предотвратить повышение НДС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существенная девальвация рубля позволит предотвратить повышение налогов в 2026 году, заявил НСН экономист Евгений Змиев. В противном случае НДС могут увеличить до 22% с целью сократить дефицит бюджета.

Для такой экспортно-ориентированной страны, которой является Россия, очень невыгодно иметь крепкий рубль. Мы должны получать валюту, которая бы преобразовалась в большее количество рублей. Самое оптимальное в такой ситуации — иметь курса рубля к доллару в районе 150 к одному, — высказался Змиев.

В таком случае бюджет выйдет в профицит, что устранит любые проблемы с выплатой социальных пособий и создаст условия для их повышения, уверен эксперт. По его словам, параллельно запустятся экономические механизмы, которые обеспечат экспортерам стабильно высокие доходы. Это, в свою очередь, приведет к росту заработных плат и увеличению количества рабочих мест.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 60% позволит сократить дефицит бюджета в России. Парламентарий отметил, что эта мера поможет избежать повышения НДС до 22%.

налоги
валюта
рубль
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.