Экономист назвал фактор, который предотвратит повышение налогов

Существенная девальвация рубля позволит предотвратить повышение налогов в 2026 году, заявил НСН экономист Евгений Змиев. В противном случае НДС могут увеличить до 22% с целью сократить дефицит бюджета.

Для такой экспортно-ориентированной страны, которой является Россия, очень невыгодно иметь крепкий рубль. Мы должны получать валюту, которая бы преобразовалась в большее количество рублей. Самое оптимальное в такой ситуации — иметь курса рубля к доллару в районе 150 к одному, — высказался Змиев.

В таком случае бюджет выйдет в профицит, что устранит любые проблемы с выплатой социальных пособий и создаст условия для их повышения, уверен эксперт. По его словам, параллельно запустятся экономические механизмы, которые обеспечат экспортерам стабильно высокие доходы. Это, в свою очередь, приведет к росту заработных плат и увеличению количества рабочих мест.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 60% позволит сократить дефицит бюджета в России. Парламентарий отметил, что эта мера поможет избежать повышения НДС до 22%.