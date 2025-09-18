Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:55

Появление халяльного спортзала поразило российского публициста

В Москве появился халяльный спортзал для мусульманок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Халяльный спортзал появился в Москве для женщин-мусульманок, сообщил российский публицист Роман Антоновский в Telegram-канале. Автор удивился его открытию, а также поделился соцсетями заведения.

Как там поживает Московский суд? Сдавать квартиры «только славянам» нельзя, а залы для мусульманок — можно? И нет ли тут харама?возмутился Антоновский.

В спортзале утверждают, что тело является благом, доверенным мусульманам от Аллаха, а забота о нем — формой поклонения ему. Главной миссией здесь обозначено оздоровление женщин. Занятия проводятся с соблюдением ценности религии и с использованием «дозволенных методов». При этом в качестве рекламы представлен черный манекен женщины в никабе.

Ранее в московском метро сотрудник полиции попросил женщину в никабе показать документы, чтобы установить личность. Женщина отказалась из-за религиозных взглядов и попала в отделение, где провела некоторое время. Действия полицейских она сочла нарушением прав и намерена обжаловать ситуацию.

мусульмане
халяль
спортзалы
женщины
