Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 14:21

Пенсионер расстрелял толпу подростков

Don Mash: в Батайске мужчина расстрелял толпу школьников из-за шума на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Батайске пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников, передает Telegram-канал Don Mash. У одного из пострадавших во время операции врачи извлекли дробь.

Группа подростков шумно играла возле гаражей на Октябрьской улице, недалеко от 16-й школы. По данным канала, громкие прыжки несовершеннолетних по крышам вызвали раздражение у местного жителя, что привело к конфликту. Мужчина не смог сдержать эмоций и достал оружие, выстрелив в одного из мальчиков, что вызвало панику среди остальных детей, которые бросились врассыпную. Пострадавший ребенок в настоящее время находится в больнице.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку на детской площадке. Причиной конфликта стало подозрение в употреблении алкоголя подростками. У пострадавшей девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, она находится под наблюдением врачей.

До этого в Кемерово произошло нападение на подростка: пьяный мужчина использовал мачете в ходе конфликта. Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Причиной ссоры стала припаркованная во дворе машина — мопед, который мужчина начал пинать.

оружие
пенсионеры
подростки
нападения
Батайск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.