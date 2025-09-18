Пенсионер расстрелял толпу подростков

В Батайске пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников, передает Telegram-канал Don Mash. У одного из пострадавших во время операции врачи извлекли дробь.

Группа подростков шумно играла возле гаражей на Октябрьской улице, недалеко от 16-й школы. По данным канала, громкие прыжки несовершеннолетних по крышам вызвали раздражение у местного жителя, что привело к конфликту. Мужчина не смог сдержать эмоций и достал оружие, выстрелив в одного из мальчиков, что вызвало панику среди остальных детей, которые бросились врассыпную. Пострадавший ребенок в настоящее время находится в больнице.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку на детской площадке. Причиной конфликта стало подозрение в употреблении алкоголя подростками. У пострадавшей девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, она находится под наблюдением врачей.

До этого в Кемерово произошло нападение на подростка: пьяный мужчина использовал мачете в ходе конфликта. Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Причиной ссоры стала припаркованная во дворе машина — мопед, который мужчина начал пинать.