05 сентября 2025 в 11:53

Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете

В Кемерово пьяный мужчина напал на подростка с мачете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемерово пьяный мужчина напал на подростка с мачете, сообщила пресс-служба регионального управления СК в своем Telegram-канале. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что между мужчиной и подростком возник конфликт из-за припаркованного во дворе мопеда. Подозреваемый начал пинать транспортное средство, а затем достал мачете и нанес им удар молодому человеку. Подросток потерял сознание, а мужчина попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.

Ранее в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. По словам родственников пострадавшего, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Они уточнили, что злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.

До этого в Санкт-Петербурге на Гранитной улице мужчина напал на 73-летнего прохожего, избив его металлической тростью, которую сам же и отобрал у пенсионера. После этого злоумышленник повредил припаркованные автомобили. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые сумели быстро успокоить агрессора.

