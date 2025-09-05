Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете В Кемерово пьяный мужчина напал на подростка с мачете

В Кемерово пьяный мужчина напал на подростка с мачете, сообщила пресс-служба регионального управления СК в своем Telegram-канале. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что между мужчиной и подростком возник конфликт из-за припаркованного во дворе мопеда. Подозреваемый начал пинать транспортное средство, а затем достал мачете и нанес им удар молодому человеку. Подросток потерял сознание, а мужчина попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.

