Аналитики выяснили, кто чаще всего выгорает на работе

С выгоранием на работе сталкивались 6 россиян из 10, и чаще всего это женщины, выяснил портал SuperJob. Сервис по поиску работы провел опрос с участием трех тысяч респондентов со всей России и выяснил, что 58% из них знакомы с эмоциональным выгоранием. Чаще всего выгорали женщины — 61% против 54% мужчин.

Лишь около трети опрошенных респондентов никогда не сталкивались с подобной проблемой. Риск довести себя до эмоционального выгорания растет с возрастом: среди респондентов в возрасте до 35 лет выгоревших не больше половины (53%), но среди сотрудников старше 45 их уже 67%. В SuperJob отметили и связь между образованием и эмоциональным дискомфортом. Среди выгоревших больше людей с высшим образованием, чем со средним профессиональным: 66% против 55%.

В каждом втором случае выгорание привело к решению уволиться. Охотнее уходят от работодателей сотрудники с зарплатой до 100 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает больше, готовы задержаться даже на ставшем нелюбимым месте (54% и 46% соответственно). Только 23% обсуждали затруднения с начальством, но далеко не всегда получали помощь. Лишь 28% респондентов отметили позитивные изменения после беседы с руководством, большинству (65%) обращение к начальству ничем не помогло.

