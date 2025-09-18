Набиуллина заявила о потенциале для укрепления рубля Набиуллина: курс рубля может быть достаточно крепким и в текущих условиях

Российская национальная валюта обладает потенциалом для укрепления даже в сложившихся экономических условиях, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума, трансляция которого шла на сайте мероприятия. По словам главы ЦБ, на динамику рубля воздействует не только внешнеэкономическая конъюнктура, но и последовательная денежно-кредитная политика регулятора.

Ярким примером эффективности такого подхода стало летнее укрепление курса, достигнутое благодаря жесткой позиции Центробанка. Набиуллина отметила, что ослабление рубля наблюдалось сразу после смягчения ДКП.

Но фундаментально тем не менее курс в нашей экономике может быть достаточно крепким, — подчеркнула глава Центрального банка.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что российский фондовый рынок обладает огромным потенциалом. По ее словам, влияние ключевой ставки на рынок носит временный характер, компании продолжат выходить на него.

Глава ЦБ также отметила, что в российской экономике нет рецессии. По ее словам, летом экономические показатели росли умеренными темпами, что естественно после «перегрева». Она отметила, что за это время в стране активизировался потребительский спрос.