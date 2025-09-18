Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 14:25

Набиуллина заявила о потенциале для укрепления рубля

Набиуллина: курс рубля может быть достаточно крепким и в текущих условиях

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская национальная валюта обладает потенциалом для укрепления даже в сложившихся экономических условиях, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума, трансляция которого шла на сайте мероприятия. По словам главы ЦБ, на динамику рубля воздействует не только внешнеэкономическая конъюнктура, но и последовательная денежно-кредитная политика регулятора.

Ярким примером эффективности такого подхода стало летнее укрепление курса, достигнутое благодаря жесткой позиции Центробанка. Набиуллина отметила, что ослабление рубля наблюдалось сразу после смягчения ДКП.

Но фундаментально тем не менее курс в нашей экономике может быть достаточно крепким, — подчеркнула глава Центрального банка.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что российский фондовый рынок обладает огромным потенциалом. По ее словам, влияние ключевой ставки на рынок носит временный характер, компании продолжат выходить на него.

Глава ЦБ также отметила, что в российской экономике нет рецессии. По ее словам, летом экономические показатели росли умеренными темпами, что естественно после «перегрева». Она отметила, что за это время в стране активизировался потребительский спрос.

Россия
валюты
курс рубля
Эльвира Набиуллина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.