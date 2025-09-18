Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 15:44

Украина получит от США систему для роевого управления FPV-дронами

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина до конца года получит передовую разработку США с искусственным интеллектом от компании Auterion, которая синхронизирует работу FPV-дронов наподобие роя насекомых. Лучшим средством против него станет электромагнитное оружие, сообщает aif.ru со ссылкой на военного аналитика Юрия Кнутова.

Дроны с искусственным интеллектом используются российской и украинской сторонами. Больших проблем они не создавали. Такие беспилотники сбивали зенитными установками, дробовиками и средствами радиоэлектронной борьбы. Пока ИИ не может заменить операторов, считает Кнутов.

По его словам, Россия пока не показала электромагнитное оружие, которое уже производят в США и Китае, но это не означает его отсутствие. Когда ВСУ начнут применять новые дроны, устройства попадут к российским ученым, которые поймут их устройство и разработают противодействие.

Ранее глава американской оборонной компании Auterion Лоренц Мейер заявил, что поставит на Украину беспилотные ударные комплекты нового поколения в количестве 33 тысяч экземпляров. Речь идет об автономных боевых комплексах на базе искусственного интеллекта. Поставка согласована в рамках контракта с Пентагоном на сумму $50 млн (3,9 млрд рублей).

дроны
беспилотники
украина
Россия
