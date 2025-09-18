Празднование Дня города в Москве
Аналитик оценил идею переложить ущерб за звонки мошенников на операторов

Аналитик Муртазин: операторы связи не должны компенсировать ущерб от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи не должны компенсировать ущерб от мошеннических звонков, в противном случае есть риск, что якобы обманутые абоненты будут наживаться таким способом, считает аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, переданным НСН, оператор не может распознать злоумышленников, поскольку у тех нет своего реестра, чтобы, согласно ему, блокировать звонки.

То, что предлагают банки, приведет к росту случаев мошенничества, когда деньги будут воровать у операторов, представляясь обманутыми абонентами. Такое одобрять категорически нельзя. Банки должны самостоятельно отвечать за свою сферу и нести свои риски, — сказал Муртазин.

Ранее специалисты ВТБ обнаружили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов. Аферисты рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование.

