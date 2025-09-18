Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:53

Ученые обнаружили гигантский резервуар пресной воды в неожиданном месте

CNN: гигантский резервуар пресной воды нашли под Атлантикой у побережья США

Фото: IMAGO/P. Frischknecht/Global Look Press

Гигантский резервуар пресной воды обнаружен под дном Атлантического океана у восточного побережья США, сообщил телеканал CNN. Открытие было сделано в результате многомесячных исследований международной группы ученых, изучавших морское дно с помощью современных технологий.

О существовании подводных запасов пресной воды исследователям было известно несколько десятилетий, однако их точные масштабы и характеристики оставались неизученными. В 2019 году специалисты применили метод электромагнитного зондирования для составления детальной карты водоносного пласта, который простирается от побережья Массачусетса до Нью-Джерси.

В ходе последней экспедиции ученые провели трехмесячное исследование, отбирая пробы воды и донных отложений на глубинах от 300 до 400 метров. Лабораторный анализ показал, что соленость полученных образцов соответствует стандартам питьевой воды, установленным международными организациями.

В настоящее время исследователи определяют точный возраст воды и анализируют ее микробиологический состав. Эти данные позволят установить, является ли ресурс возобновляемым или представляет собой ограниченные запасы древних вод.

Ранее советник Министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад сообщил, что страна столкнулась с острой нехваткой воды из-за сильной засухи и сокращения притока воды из соседних стран — Ирана и Турции. Он подчеркнул, что запасы подземных вод истощаются, а доставка питьевой воды в провинции становится проблематичной.

