Ученые обнаружили гигантский резервуар пресной воды в неожиданном месте CNN: гигантский резервуар пресной воды нашли под Атлантикой у побережья США

Гигантский резервуар пресной воды обнаружен под дном Атлантического океана у восточного побережья США, сообщил телеканал CNN. Открытие было сделано в результате многомесячных исследований международной группы ученых, изучавших морское дно с помощью современных технологий.

О существовании подводных запасов пресной воды исследователям было известно несколько десятилетий, однако их точные масштабы и характеристики оставались неизученными. В 2019 году специалисты применили метод электромагнитного зондирования для составления детальной карты водоносного пласта, который простирается от побережья Массачусетса до Нью-Джерси.

В ходе последней экспедиции ученые провели трехмесячное исследование, отбирая пробы воды и донных отложений на глубинах от 300 до 400 метров. Лабораторный анализ показал, что соленость полученных образцов соответствует стандартам питьевой воды, установленным международными организациями.

В настоящее время исследователи определяют точный возраст воды и анализируют ее микробиологический состав. Эти данные позволят установить, является ли ресурс возобновляемым или представляет собой ограниченные запасы древних вод.

