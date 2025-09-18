РПЦ поставила точку в вопросе мужских поцелуев

Позицию Русской православной церкви не определяют отдельные священнослужители, написал в Telegram заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он ответил на слухи о разрешении мужчинам целовать друг друга после публикации провокационного материала, заголовок которого, по словам Кипшидзе, не отражает официальной позиции Церкви.

Во-первых, церковная позиция не выражается никакими отдельными клириками. <…> Во-вторых, <…> пасхальное целование практикуется в Церкви верующими, мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, символизируя всеобщую радость. И разумеется, не в губы, поскольку для верующих естественна скромность, — уточнил Кипшидзе.

Заместитель председателя также подчеркнул, что официальную позицию Церкви формируют Поместный и Архиерейский соборы, патриарх, Священный синод и профильные синодальные учреждения. Он также порекомендовал журналистам «Вечерней Москвы» обратить внимание на пример известного поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, чтобы соотнести подобное с российским законодательством о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее ВЦИОМ провел сравнительное исследование общественного мнения россиян и американцев по ряду морально-этических вопросов. Значительный разрыв был выявлен в отношении к гомосексуальным отношениям, которые сочли приемлемыми 64% американцев против 12% россиян. Также страны разошлись во взглядах на допустимость секса между подростками и в меньшей степени — по вопросам смертной казни и медицинской эвтаназии.