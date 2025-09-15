Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 08:24

Россияне разошлись с американцами в отношении к геям и смертной казни

ВЦИОМ: лишь 12% россиян назвали гомосексуальные отношения морально приемлемыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители России и США разошлись в интимных вопросах и отношении к гомосексуалистам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как оказалось, гомосексуальные отношения реже вызывают недоумение у американцев: морально приемлемыми их назвали 64% респондентов.

А вот в России подобного мнения придерживаются лишь 12% опрошенных. Также крайне разные мнения у участников опроса и по моральной допустимости секса между подростками. Среди жителей России, готовых принять его, — 14% респондентов, а среди американцев — 41%.

Помимо всего прочего, аналитики выяснили, что смертную казнь считают допустимой 56% американцев и 49% россиян, медицинские эксперименты на животных — 47% и 49% соответственно. Еще 53% граждан США и 47% жителей РФ не видят ничего плохого в медицинской эвтаназии по просьбе пациента.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан России склонна доверять большинству людей. При этом более половины респондентов (56%) лично относят себя к категории доверчивых людей. Наиболее заметно этот тренд проявился в молодежной среде, где неготовность доверять другим преобладает над готовностью.

опросы
россияне
американцы
ВЦИОМ
