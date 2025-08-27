День знаний — 2025
ФСБ задержала россиянина за оправдание подрыва Крымского моста

Россиянину грозит до семи лет тюрьмы за оправдание теракта на Крымском мосту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали жителя Джанкойского района Крыма, его обвиняют в публичном оправдании теракта на Крымском мосту, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике и городу Севастополю. Мужчине 1992 года рождения грозит до семи лет лишения свободы.

Задержанный администрировал канал в мессенджере Telegram, где публиковал материалы, оправдывающие подрыв Крымского моста. Лингвистическая экспертиза выявила в этих публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника компании «Яндекс» Сергея Ирина. Подсудимый был признан виновным в государственной измене.

До этого жительницу Крыма приговорили к 15 годам колонии за передачу ГУР Украины фотографий российских средств ПВО. Помимо этого, ее обязали заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

