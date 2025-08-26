Экс-сотрудник «Яндекса» отправился за решетку по делу о госизмене

Экс-сотрудник «Яндекса» отправился за решетку по делу о госизмене Суд приговорил экс-сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам за госизмену

Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника компании «Яндекс» Сергея Ирина, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Подсудимый был признан виновным в государственной измене.

Суд постановил Ирина Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей, — сказано в приговоре.

Во время оглашения приговора подсудимый предпринял акцию протеста. Он продемонстрировал плакат, содержащий антиправительственные лозунги, пишет агентство.

Следствие установило, что 27 февраля 2022 года Ирин перевел денежные средства украинскому фонду. Подсудимый ранее уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии. В апреле 2024 года он был задержан и заключен под стражу по решению Лефортовского суда Москвы.

Ранее жительницу Крыма приговорили к 15 годам колонии за передачу ГУР Украины фотографий российских средств ПВО. Также она обязана заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.