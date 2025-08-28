Появились кадры, как автобус зажал женщину и протащил по асфальту Mash: автобус зажал женщину и протащил ее по асфальту в Петербурге

Автобус зажал пассажирку и протащил ее около ста метров по асфальту на улице Яхтенной в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент попал на видео. В результате происшествия пострадавшая получила повреждение лодыжки.

Все ее конечности были серьезно травмированы, однако переломов удалось избежать. Медики оказали женщине необходимую помощь на месте происшествия.

