Появились кадры, как автобус зажал женщину и протащил по асфальту

28 августа 2025 в 18:33

Автобус зажал пассажирку и протащил ее около ста метров по асфальту на улице Яхтенной в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент попал на видео. В результате происшествия пострадавшая получила повреждение лодыжки.

Все ее конечности были серьезно травмированы, однако переломов удалось избежать. Медики оказали женщине необходимую помощь на месте происшествия.

Ранее в Новосибирске водитель автобуса скончался за рулем во время выполнения рейса. Отмечается, что перед этим транспортное средство протаранило три припаркованные иномарки. В результате дорожного происшествия десять пассажиров автобуса не пострадали. В припаркованных автомобилях Toyota Mark, Cherry Tiggo и Volkswagen Polo людей не было.

В Красноярске пенсионерка сломала палец 13-летнему школьнику после того, как он не уступил ей место в автобусе. По словам матери подростка, на одной из остановок вошла пожилая женщина, которая потребовала освободить сиденье. Когда школьник проигнорировал ее требования, пенсионерка схватила его за футболку, поцарапала руку, попыталась забрать телефон и сломала палец. Кондуктор и один из пассажиров сделали женщине замечание и усадили на другое свободное место.

