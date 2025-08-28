День знаний — 2025
28 августа 2025 в 10:51

В российском регионе задержали скупщиков сим-карт

В Петербурге задержали скупщиков сим-карт для мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге задержали скупщиков сим-карт, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк. По мнению полиции, благодаря деятельности злоумышленников, мошенники могли украсть 6,5 млн рублей.

Согласно предварительной информации, задержанные приобретали сим-карты, которые затем регистрировали в мобильных приложениях и перепродавали за границу. Это позволяло мошенникам звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников служб безопасности банков.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты стали использовать приложение Google Meet для обмана россиян. По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

мошенники
Cанкт-Петербург
Россия
полиция
