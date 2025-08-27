Кабачковые «шайбы» с начинкой! Обязательно попробуйте в сезон кабачков

Эти аппетитные кабачковые «шайбы» с куриной начинкой и сырной корочкой станут хитом вашего ужина! Нежное мясо, сочный кабачок и расплавленный сыр создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Отличное низкоуглеводное блюдо, которое порадует даже тех, кто обычно равнодушен к овощам.

Ингредиенты

Кабачок — 500 г

Филе куриное — 300 г

Лук репчатый — 40 г

Сыр твердый — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарежьте кружками толщиной 1,5–2 см и аккуратно удалите сердцевину, формируя кольца. Куриное филе измельчите в фарш, лук и чеснок мелко нарежьте. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Кабачковые кольца посолите и наполните куриным фаршем. Переложите кабачки в форму для запекания, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до готовности курицы и румяной сырной корочки. Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом. Блюдо отлично сохраняет сочность и вкус даже на следующий день.

