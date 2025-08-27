День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:00

Кабачковые «шайбы» с начинкой! Обязательно попробуйте в сезон кабачков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти аппетитные кабачковые «шайбы» с куриной начинкой и сырной корочкой станут хитом вашего ужина! Нежное мясо, сочный кабачок и расплавленный сыр создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Отличное низкоуглеводное блюдо, которое порадует даже тех, кто обычно равнодушен к овощам.

Ингредиенты

  • Кабачок — 500 г
  • Филе куриное — 300 г
  • Лук репчатый — 40 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кружками толщиной 1,5–2 см и аккуратно удалите сердцевину, формируя кольца. Куриное филе измельчите в фарш, лук и чеснок мелко нарежьте. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Кабачковые кольца посолите и наполните куриным фаршем.
  2. Переложите кабачки в форму для запекания, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до готовности курицы и румяной сырной корочки. Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом. Блюдо отлично сохраняет сочность и вкус даже на следующий день.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
простой рецепт
курица
фарш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.