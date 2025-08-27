День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:45

Завтрак за 7 минут! Кабачковые сырники из муки! Подаем со сметаной и джемом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные сырники — прекрасный пример того, как легко совместить пользу и потрясающий вкус. Кабачок идеально дополняет творог, делая текстуру сырников сочной и воздушной, а отсутствие муки позволяет насладиться любимым блюдом даже тем, кто следит за своим питанием. Это идеальный завтрак для всей семьи, который подарит заряд бодрости и хорошего настроения.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов рассыпчатого творога, 200 граммов молодого кабачка, одно куриное яйцо, две столовые ложки сахара, щепотка ванилина и немного растительного масла для жарки. Кабачок натрите на мелкой терке и тщательно отожмите от лишней влаги. Соедините творог, яйцо, сахар и ванилин, добавьте подготовленный кабачок и перемешайте до однородности. Сформируйте аккуратные сырники и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Для диетического варианта выложите сырники на противень с пергаментом и запеките в духовке при 180 градусах около 20–25 минут. Подавайте сырники горячими со сметаной или любимым вареньем.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
сырники
кабачки
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
