Завтрак за 7 минут! Кабачковые сырники из муки! Подаем со сметаной и джемом

Эти нежные сырники — прекрасный пример того, как легко совместить пользу и потрясающий вкус. Кабачок идеально дополняет творог, делая текстуру сырников сочной и воздушной, а отсутствие муки позволяет насладиться любимым блюдом даже тем, кто следит за своим питанием. Это идеальный завтрак для всей семьи, который подарит заряд бодрости и хорошего настроения.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов рассыпчатого творога, 200 граммов молодого кабачка, одно куриное яйцо, две столовые ложки сахара, щепотка ванилина и немного растительного масла для жарки. Кабачок натрите на мелкой терке и тщательно отожмите от лишней влаги. Соедините творог, яйцо, сахар и ванилин, добавьте подготовленный кабачок и перемешайте до однородности. Сформируйте аккуратные сырники и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Для диетического варианта выложите сырники на противень с пергаментом и запеките в духовке при 180 градусах около 20–25 минут. Подавайте сырники горячими со сметаной или любимым вареньем.

