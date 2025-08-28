Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер

Стрельбу в католической школе в Миннеаполисе (штат Миннесота) устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает местный телеканал KARE 11. По данным журналистов, там некоторое время назад работала его мать.

Ученики в это время, как выяснилось, находились на утренней мессе. Нападавший, вооруженный винтовкой, пистолетом и дробовиком, открыл огонь снаружи, произведя несколько десятков выстрелов через окна. В результате происшествия погибли два ребенка в возрасте восьми и десяти лет, 17 человек в том числе 14 детей получили ранения. Тело стрелявшего нашли неподалеку без признаков жизни.

Начальник полиции Брайан О'Хара информировал, что стрелок действовал в одиночку. По его словам, при этом у него не было криминального прошлого. Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Белый дом следит за ситуацией и призвал молиться за пострадавших.

Ранее сообщалось о гибели двух человек. На место прибыли сотрудники ФБР и группа реагирования. Известно, что в школе обучаются дети с дошкольного возраста до восьмого класса