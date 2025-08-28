День знаний — 2025
Приметы на Успение Богородицы 28 августа: сычи, радуга и огурцы

Приметы на 28 августа — что можно и нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы — день, символизирующий окончание лета и начало осени. В народе его называли Дожинки, связывая с завершением жатвы и первыми предвестниками холодов. Веками наблюдали за природой, формируя приметы, которые и сегодня помогают предсказать погоду и избежать неудач.

Приметы на погоду в Успение Пресвятой Богородицы

  • Радуга в небе — осень будет теплой и затяжной, без ранних заморозков.

  • Обильная паутина на траве и кустах — зима выдастся морозной, но малоснежной.

  • Туман на рассвете — грибы в лесах уродятся обильно, особенно грузди и опята.

  • Дождь — ненастная погода продержится до конца сентября, а зима будет мягкой и снежной.

  • Ясное солнце и тихий ветер — бабье лето будет прохладным, зато осень — сухой.

Что пророчит поведение животных и птиц 28 августа

  • Ласточки низко кружат — к дождю в ближайшие дни. Если улетают стаями до 28 августа — зима придет рано.

  • Сыч громко кричит ночью — осень принесет затяжные ветра и бури.

  • Дикие гуси не спешат на юг — осень будет сухой и теплой до середины октября.

Что категорически нельзя делать на Успение

  • Работать в поле или огороде: копать землю, втыкать колья — к финансовым потерям. Земля в этот день «отдыхает» после урожая.

  • Ходить босиком по росе: роса считается «слезами земли» по Богородице. Намочить ноги — навлечь болезни и неудачи.

  • Ссориться, особенно женщинам: конфликты в Успение сулят разлад в семье на весь год.

  • Надевать тесную обувь: натереть мозоль — «затоптать» радость будущих месяцев.

  • Стричь волосы: девушкам это грозит отсрочкой замужества.

Обязательные ритуалы на Дожинки

  • Освятить каравай из зерна нового урожая в церкви. Его ели всей семьей, а крошки собирали для больных — считалось, что они исцеляют.

  • Помочь тем, кто не успел с жатвой: совместный труд на поле укреплял общину и привлекал удачу.

  • Солить огурцы: «На Успение огурцы солить — на Сергия (8 октября) капусту рубить».

  • Свататься: браки, заключенные после Успения, считались крепкими, а невесты верили в покровительство Богородицы.

Приметы 28 августа — это не просто суеверия, а свод многовековых наблюдений за природой и циклом земледельческого года. Даже сегодня они напоминают: осень — время подведения итогов, а Успение учит встречать перемены с благодарностью и мудростью. Следуя традициям, можно гармонично вступить в новый сезон.

