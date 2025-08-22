Сырники-пампушки — съедят даже те, кто не любит творог: секрет пышности

Сырники-пампушки — это нежные, воздушные творожные оладьи с золотистой корочкой и тающей серединкой, которые получаются в 2 раза пышнее классических. Их съедят даже те, кто не любит творог!

Секрет пышности — в правильном тесте: смешайте 500 г сухого творога (лучше 9%), 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом. Главное — не переборщить с мукой (тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам) и не давить творог в пюре (небольшие крупинки дают ту самую воздушность). Сформируйте толстые лепешки (2 см), обваляйте в муке. Жарьте на среднем огне в сливочно-растительном масле (1:1) под крышкой 4 минуты с каждой стороны.

Готовые сырники получаются высокими, как булочки, с хрустящей карамельной корочкой и нежной творожной серединкой. Подавайте со сметаной, вареньем или медом — они хороши даже холодными.

