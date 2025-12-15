Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами

Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами

Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами. Нежные, воздушные и невероятно ароматные — австрийские мини-блинчики подарят настоящее удовольствие с первого кусочка. Легко готовятся дома, идеально подаются с фруктовым соусом или джемом, а на праздничном столе смотрятся особенно эффектно.

Ингредиенты: творожный сыр — 250 г, яйца — 2 шт., сахар — 50 г, ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка, мука — 50 г (может, чуть больше) , разрыхлитель — 1 ч. л., молоко — 50 мл, масло сливочное для жарки.

Приготовление: в миске смешайте творожный сыр с яйцами, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и молоко, перемешайте до гладкого теста. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Выложите тесто ложкой, формируя небольшие блинчики, и обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до золотистой корочки. Готовые мини-блинчики подавайте с джемом, свежими ягодами или фруктовым соусом, слегка присыпав сахарной пудрой. Мягкая, воздушная середина и золотистая корочка делают их идеальными для завтрака, десерта или праздничного стола.

Ранее мы готовили на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров. Сытный вариант подойдет на обед и ужин.