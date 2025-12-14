Одна куриная грудка — три закуски на Новый год: собираем праздничный стол без мороки — все продумано, делаем за 30 минут

Одна куриная грудка — три закуски на Новый год: собираем праздничный стол без мороки — все продумано, чтобы сделать, нужно 30 минут. Поразите гостей разнообразием! Три эффектные закуски с разной подачей и вкусом из одной основы на основе куриной грудки.

Для общей основы вам понадобится: 3 куриные грудки, 120 г творожного сыра, 150 г твердого сыра (тертого), пучок любимой зелени, 2 крупных зубчика чеснока, оливковое масло для пергамента, соль, черный перец, сушеный чеснок, паприка и пергамент.

Как приготовить основу: пергамент сложите «книжкой», смажьте оливковым маслом со специями. Грудку отбейте, переложите между листами и обжарьте прямо в пергаменте с двух сторон до золотистой корочки. Готовую грудку мелко нарежьте. Добавьте к ней творожный сыр, измельченную зелень, чеснок и тертый твердый сыр. Все хорошо перемешайте. Разделите массу: половину — для рожков, четверть — для шариков, четверть — для рулетиков.

Закуска № 1 — хрустящие рожки. В большую часть основы добавьте 1 ст. л. сметаны. Маленькую тортилью разрежьте пополам, сверните рожком и закрепите зубочисткой. Смажьте яичной смесью (1 яйцо + паприка + сушеный чеснок). Запекайте в духовке при 180 °C 15 минут или в аэрогриле 8 минут. Начините и обваляйте начинку в измельченном грецком орехе, выньте зубочистку.

Закуска № 2 — сырные шарики. Из четверти основы скатайте небольшие шарики. Обваляйте каждый шарик в луке фри. На кружочек огурца выложите шарик, сверху — половинку помидора черри. Украсьте листиком кинзы.

Закуска № 3 — рулетики из баклажана. Баклажан нарежьте тонкими слайсами, посолите на 15 минут, промокните и быстро обжарьте с двух сторон. К оставшейся основе добавьте 2 измельченных вареных яйца. На каждый слайс выложите начинку, сверните рулетиком. Обваляйте края в гранатовых зернах и посыпьте грецким орехом.

