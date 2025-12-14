Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:00

Этот рулет съедают первым. Тонкий блинчик, начинка из шпрот с зелёным луком и сметана. Обожаю эту простоту!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На новогоднем столе, где царят сложные салаты и многочасовые закуски, всегда находится место для простого, но безотказно вкусного блюда. Тот самый случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия и гарантирует, что тарелка опустеет первой. Секрет успеха — в идеальном сочетании нежных, чуть румяных блинчиков, ароматной начинки из золотистых шпрот с пикантным лучком и лёгкой сметанной нотки. Эта закуска не пытается удивить вычурностью, она покоряет своей душевной простотой, знакомым вкусом и тем, что её приготовление становится лёгким отдыхом среди предпраздничной кутерьмы.

Для блинчиков потребуется: 200 мл молока, 1 яйцо, 80 г муки, щепотка соли. Для начинки: 1 банка шпрот (около 200 г), пучок зелёного лука, 3 столовые ложки сметаны.

Приготовление начинается с теста. Взбейте яйцо с солью, влейте молоко и снова взбейте. Постепенно введите просеянную муку, тщательно размешивая, до получения однородного жидкого теста без комков. На хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла обжарьте 3-4 тонких блинчика с двух сторон до лёгкой золотистости. Дайте им остыть. Для начинки разомните шпроты вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки. Мелко нарежьте зелёный лук и смешайте его со шпротами и сметаной до получения однородного крема. Равномерно распределите начинку по поверхности каждого блинчика. Плотно сверните их в рулеты, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на час для пропитки. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты
Общество
Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты
Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера
Общество
Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Общество
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Готовлю Tasca di pollo — итальянский шедевр из обычной курятины: проверенная классика к ужину или празднику
Общество
Готовлю Tasca di pollo — итальянский шедевр из обычной курятины: проверенная классика к ужину или празднику
Беру орехи и вареную сгущенку! Готовлю торт «Бархатный» на праздничный стол. 3 ингредиента и никакой духовки
Общество
Беру орехи и вареную сгущенку! Готовлю торт «Бархатный» на праздничный стол. 3 ингредиента и никакой духовки
рецепты
кулинария
новогодний стол — 2026
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не держусь за кресло»: Зеленский оценил идею выборов президента Украины
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Рейсовый автобус с белорусами вылетел с дороги в европейской стране
В Кремле оценили выражение лица Зеленского на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.