Этот рулет съедают первым. Тонкий блинчик, начинка из шпрот с зелёным луком и сметана. Обожаю эту простоту!

На новогоднем столе, где царят сложные салаты и многочасовые закуски, всегда находится место для простого, но безотказно вкусного блюда. Тот самый случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия и гарантирует, что тарелка опустеет первой. Секрет успеха — в идеальном сочетании нежных, чуть румяных блинчиков, ароматной начинки из золотистых шпрот с пикантным лучком и лёгкой сметанной нотки. Эта закуска не пытается удивить вычурностью, она покоряет своей душевной простотой, знакомым вкусом и тем, что её приготовление становится лёгким отдыхом среди предпраздничной кутерьмы.

Для блинчиков потребуется: 200 мл молока, 1 яйцо, 80 г муки, щепотка соли. Для начинки: 1 банка шпрот (около 200 г), пучок зелёного лука, 3 столовые ложки сметаны.

Приготовление начинается с теста. Взбейте яйцо с солью, влейте молоко и снова взбейте. Постепенно введите просеянную муку, тщательно размешивая, до получения однородного жидкого теста без комков. На хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла обжарьте 3-4 тонких блинчика с двух сторон до лёгкой золотистости. Дайте им остыть. Для начинки разомните шпроты вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки. Мелко нарежьте зелёный лук и смешайте его со шпротами и сметаной до получения однородного крема. Равномерно распределите начинку по поверхности каждого блинчика. Плотно сверните их в рулеты, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на час для пропитки. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

