Теплый салат-находка с картошкой и грибами: эта вкуснятина заменит и основное блюдо, и гарнир. Всего 4 ингредиента. Этот теплый салат — идеальное сочетание сытного ужина и эффектной подачи. Хрустящий жареный картофель, сочный бекон, ароматные жареные грибы, свежие листья салата и нежный творожный сыр создают гармоничный баланс вкуса и текстуры, а маринованный лук добавляет легкую кислинку и свежесть.

Для приготовления вам понадобится 400 г картофеля, 150 г бекона, 200 г грибов (шампиньоны или лесные), 1 небольшая луковица маринованного лука, 100 г листьев салата, 80–100 г творожного сыра, 2–3 ст. л. оливкового масла, соль и черный молотый перец по вкусу.

Картофель нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем добавьте нарезанный бекон и жарьте вместе до хрустящего состояния. Грибы очистите, нарежьте и обжарьте до румяной корочки. Лук нарежьте тонкими кольцами. В просторной миске аккуратно смешайте теплый картофель с беконом, жареные грибы, листья салата и маринованный лук. Добавьте творожный сыр и заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же как полноценное теплое блюдо, которое сочетает в себе мясо, гарнир и овощи, идеально для семейного ужина или праздничного стола.

