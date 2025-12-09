ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:15

Теплый салат-находка с картошкой и грибами: эта вкуснятина заменит и основное блюдо, и гарнир. Всего 4 ингредиента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Теплый салат-находка с картошкой и грибами: эта вкуснятина заменит и основное блюдо, и гарнир. Всего 4 ингредиента. Этот теплый салат — идеальное сочетание сытного ужина и эффектной подачи. Хрустящий жареный картофель, сочный бекон, ароматные жареные грибы, свежие листья салата и нежный творожный сыр создают гармоничный баланс вкуса и текстуры, а маринованный лук добавляет легкую кислинку и свежесть.

Для приготовления вам понадобится 400 г картофеля, 150 г бекона, 200 г грибов (шампиньоны или лесные), 1 небольшая луковица маринованного лука, 100 г листьев салата, 80–100 г творожного сыра, 2–3 ст. л. оливкового масла, соль и черный молотый перец по вкусу.

Картофель нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем добавьте нарезанный бекон и жарьте вместе до хрустящего состояния. Грибы очистите, нарежьте и обжарьте до румяной корочки. Лук нарежьте тонкими кольцами. В просторной миске аккуратно смешайте теплый картофель с беконом, жареные грибы, листья салата и маринованный лук. Добавьте творожный сыр и заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же как полноценное теплое блюдо, которое сочетает в себе мясо, гарнир и овощи, идеально для семейного ужина или праздничного стола.

Ранее мы готовили новогодние закуски за 15 минут. Три элегантных варианта к бокалу шампанского.

Проверено редакцией
Читайте также
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Общество
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
В новогоднюю ночь на столе обязательно салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный
Общество
В новогоднюю ночь на столе обязательно салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный
Новый год — 2026 в русском стиле: 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади
Общество
Новый год — 2026 в русском стиле: 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади
Не такой, как все, по-новому, по-ресторанному, еще и с жареной картошкой — салат к Новому году «Танцуют все»: просто и не скучно
Общество
Не такой, как все, по-новому, по-ресторанному, еще и с жареной картошкой — салат к Новому году «Танцуют все»: просто и не скучно
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов
Общество
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов
салаты
картошка
простой рецепт
бекон
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на слова Трампа о выборах
Праздник, со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.