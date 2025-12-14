Необычные и очень вкусные сырники: готовлю по этому рецепту много лет — не разваливаются

Необычные и очень вкусные сырники: готовлю по этому рецепту много лет — не разваливаются

Необычные и очень вкусные сырники: готовлю по этому рецепту много лет — не разваливаются. В рецепте — баланс манки и муки для идеальной текстуры, а сухофрукты добавляют приятную сладость. Именно такой вариант стал для многих любимым.

Ингредиенты: творог (400 г), манная крупа (3 ст. л.), мука (4 ст. л. + для обваливания), яйца (2 шт.), сметана (2 ст. л.), сахар по вкусу, сушеная вишня или другие сухофрукты (изюм, курага), щепотка соли, растительное масло для жарки.

Приготовление: если творог крупнозернистый, протрите его через сито. В миске соедините творог, яйца, сметану, сахар, соль, манку и муку. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте промытые и обсушенные сухофрукты. Дайте тесту постоять 15–20 минут, чтобы манка набухла. Тесто будет мягким, но из него должно легко формироваться. На стол насыпьте немного муки. Отделяя небольшие порции теста, сформируйте шарики, обваляйте их в муке и слегка приплюсните в толстые лепешки. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжаривайте сырники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее мы готовили творожные квадратики с яблоками. Быстро разрезаю пласт теста и пеку.