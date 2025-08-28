В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО

Депутат Госдумы Михаил Романов призвал проверить артиста Сергея Шнурова после его отказа от помощи бойцам специальной военной операции, передает Life.ru. По словам политика, сейчас многие музыканты помогают военным гумпомощью, проводят концерты, как это было в годы Великой Отечественной войны, поддерживают страну.

А что касается его отказа от помощи, надо посмотреть. Если там и состав какой-то есть административный, то мы тоже на это отреагируем, — подчеркнул он.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев осудил отказ Шнурова переводить деньги в пользу выполняющих задачи на СВО солдат. Он считает, знаменитости должны подавать пример участия в жизни страны и поддерживать бойцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся Шнурову более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Также он отметил, что выбор певца в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование.