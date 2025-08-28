День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 03:37

В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО

Депутат Романов призвал проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Романов призвал проверить артиста Сергея Шнурова после его отказа от помощи бойцам специальной военной операции, передает Life.ru. По словам политика, сейчас многие музыканты помогают военным гумпомощью, проводят концерты, как это было в годы Великой Отечественной войны, поддерживают страну.

А что касается его отказа от помощи, надо посмотреть. Если там и состав какой-то есть административный, то мы тоже на это отреагируем, — подчеркнул он.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев осудил отказ Шнурова переводить деньги в пользу выполняющих задачи на СВО солдат. Он считает, знаменитости должны подавать пример участия в жизни страны и поддерживать бойцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся Шнурову более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Также он отметил, что выбор певца в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование.

военные
СВО
Сергей Шнуров
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
SHOT узнал, что под Волгоградом вспыхнул пожар на фоне атаки ВСУ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 августа, без полыни
Танцевал на кресте и перевоплощался в дьявола: топ-8 кощунств Киркорова
Израиль атаковал штаб сирийских войск под Дамаском
Россиянам объяснили выгоду от использования теплосчетчиков
Еще два российских аэропорта приостановили работу
«Сильно обдолбана»: фанатка Муссолини Мелони вновь ведет Италию к фашизму
В ФРГ почти достроили железную дорогу для помощи Украине
SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе
Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер
Приметы на Успение Богородицы 28 августа: сычи, радуга и огурцы
В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.