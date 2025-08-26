Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области был одним из опорных узлов обороны Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении села ведомство объявило 25 августа. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 августа?

ВС России лишили ВСУ опорного узла обороны под Днепропетровском

«Освобождение села Запорожского улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника еще одного опорного узла обороны», — заявили в Минобороны.

При освобождении села активную огневую поддержку оказывали штурмовикам расчеты артиллерии и БПЛА. В ходе боя уничтожено более 10 единиц техники, заняты оборонительные сооружения противника, подавлены огневые точки в лесополосах.

ВСУ за сутки потеряли две станции Starlink и 9 пунктов БПЛА

Потери ВСУ в зоне группировки войск «Восток» составили две станции спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были также уничтожены буксируемая гаубица и две самоходные артиллерийские установки, в том числе Paladin и «Богдана».

«В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, танк Т-84 „Оплот“, 4 боевые бронированные машины HMMWV, 9 автомобилей, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 пунктов управления беспилотной авиацией, склад материальных средств», — сказал Яковлев.

ПВО ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников вечером в понедельник, 25 августа, над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что работа велась с 20:00 мск до полуночи.

«Девять — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области», — говорится в публикации.

В Минобороны РФ указали, что два дрона сбили над территорией Тульской области. Еще один — над территорией Калужской области.

Бойцы «Востока» поразили живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении, заявили в пресс-службе Минобороны России.

«В ходе разведки военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе <…>. Живая сила украинских боевиков была поражена. Кроме того, в этом же районе расчеты ударных FPV-дронов поразили автотранспорт, в котором националисты перевозили боеприпасы и снаряжение к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР

ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам.

«„Элитные“ подразделения (ВСУ. — NEWS.ru) отступили, при первом же прорыве отступили на пять — семь километров. Это батальон Signum, считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Они сразу отступили, также 63-я бригада (ВСУ. — NEWS.ru) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК», — рассказал комбат.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа

Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды

Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО