Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 05:37

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области был одним из опорных узлов обороны Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении села ведомство объявило 25 августа. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 августа?

ВС России лишили ВСУ опорного узла обороны под Днепропетровском

«Освобождение села Запорожского улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника еще одного опорного узла обороны», — заявили в Минобороны.

При освобождении села активную огневую поддержку оказывали штурмовикам расчеты артиллерии и БПЛА. В ходе боя уничтожено более 10 единиц техники, заняты оборонительные сооружения противника, подавлены огневые точки в лесополосах.

ВСУ за сутки потеряли две станции Starlink и 9 пунктов БПЛА

Потери ВСУ в зоне группировки войск «Восток» составили две станции спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были также уничтожены буксируемая гаубица и две самоходные артиллерийские установки, в том числе Paladin и «Богдана».

«В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, танк Т-84 „Оплот“, 4 боевые бронированные машины HMMWV, 9 автомобилей, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 пунктов управления беспилотной авиацией, склад материальных средств», — сказал Яковлев.

ПВО ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников вечером в понедельник, 25 августа, над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что работа велась с 20:00 мск до полуночи.

«Девять — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области», — говорится в публикации.

В Минобороны РФ указали, что два дрона сбили над территорией Тульской области. Еще один — над территорией Калужской области.

Бойцы «Востока» поразили живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении, заявили в пресс-службе Минобороны России.

«В ходе разведки военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе <…>. Живая сила украинских боевиков была поражена. Кроме того, в этом же районе расчеты ударных FPV-дронов поразили автотранспорт, в котором националисты перевозили боеприпасы и снаряжение к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР

ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам.

«„Элитные“ подразделения (ВСУ. — NEWS.ru) отступили, при первом же прорыве отступили на пять — семь километров. Это батальон Signum, считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Они сразу отступили, также 63-я бригада (ВСУ. — NEWS.ru) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК», — рассказал комбат.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа

Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды

Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.