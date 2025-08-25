Населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области был одним из опорных узлов обороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Об освобождении села ведомство объявило 25 августа.

Освобождение села Запорожского улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника еще одного опорного узла обороны, — заявили в Минобороны.

При освобождении села активную огневую поддержку оказывали штурмовикам расчеты артиллерии и БПЛА. В ходе боя уничтожено более 10 единиц техники, заняты оборонительные сооружения противника, подавлены огневые точки в лесополосах.

В Минобороны уточнили, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток». По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, после освобождения Запорожского военнослужащие ВСУ оказались в огневом мешке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке. По его словам, в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык.