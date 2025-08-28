День знаний — 2025
28 августа 2025 в 01:49

В ФРГ почти достроили железную дорогу для помощи Украине

Tagesspiegel: ФРГ почти достроила ж/д дорогу для переброски войск к Украине

Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину, пишет газета Der Tagesspiegel. Уточняется, что об этом информировало Федеральное министерство транспорта.

По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок, — сказано в материале.

До этого ряд политиков ФРГ выразили обеспокоенность тем, что власти тратят большие средства на пособия для выходцев с Украины. В январе баварская ветвь оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила выгнать из страны все 1,2 млн беженцев с Украины обратно домой, поскольку «там места для них вполне достаточно». Крайне правых поддерживают многие беспартийные политически активные немцы.

Тем временем стало известно, что площадь оборонных заводов в Европе начала увеличиваться в три раза быстрее и уже превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 год площадь предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.

