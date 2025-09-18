Киллер в юбке, смерть заложницы, удар по НПЗ: ВСУ атакуют РФ 18 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Силы ПВО отразили атаку 43 украинских дронов. В Белгородской области в результате налета БПЛА погиб мирный житель. На Краснолиманском направлении солдаты ВСУ взяли в заложники женщину с ребенком. В Мариуполе сдетонировал взрывоопасный предмет, молодой человек получил ранения. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО ВС РФ уничтожили более 40 дронов ВСУ за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, завили в Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего дронов сбили над территорией Ростовской области — 23.

«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах», — написал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что никто не пострадал, в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщил Слюсарь.

Кроме того, 11 воздушных целей, по данным Минобороны, были ликвидированы над Волгоградской областью, пять — над Курской, три — над Крымом, еще один аппарат — над Белгородской.

Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, сообщил в Telegram-канале глава региона Радий Хабиров.

«Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. <…> Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — написал он.

По данным очевидцев, над предприятием поднимается черный дым. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диверсант переоделся в пенсионерку, чтобы выполнить заказ украинской разведки

В Санкт-Петербурге были задержаны диверсанты, которые пытались подорвать главу предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Один из них переоделся в пенсионерку.

Мужчина надел косынку, соответствующую одежду и взял в руки палочку. Изображая хромую бабушку, он дошел до внедорожника директора предприятия ОПК и разместил взрывчатку под днищем автомобиля. Сразу после этого диверсанта и двух его подельниц задержали оперативники ФСБ. Девушки, которые работали с ним, должны были следить за целью и информировать кураторов из украинской разведки о маршрутах ее передвижения.

В Шебекино погиб мирный житель в результате атаки БПЛА ВСУ

За прошедшие сутки Белгород атаковали четыре БПЛА, два из них были сбиты, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Также, по его словам, пострадали две женщины.

«Всем оказана медицинская помощь, лечение продолжают амбулаторно. Повреждены здание правительства Белгородской области и пять автомобилей», — сообщил он.

Кроме того, 14 БПЛА атаковали населенные пункты Майский, Малиновка, Октябрьский и Северный, Бессоновка, Нечаевка, Новая Деревня, Петровка, Старая Нелидовка, Устинка, Черемошное и Церковный, отметил Гладков. Средства ПВО сбили девять дронов.

«В поселке Северный в результате детонации БПЛА на территории предприятия мужчина получил баротравму. Лечение продолжает в амбулаторных условиях. На месте атаки поврежден фасад здания. В селах Устинка и Нечаевка повреждены по одному частному дому, в селе Новая Деревня — хозпостройка», — заявил губернатор.

Он также сообщил, что над Валуйским муниципальным округом были подавлены и сбиты три беспилотника. Минувшей ночью противник атаковал Грайворонский муниципальный округ — по населенным пунктам было выпущено 28 боеприпасов в ходе шести обстрелов и нанесены удары шестью беспилотниками.

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснояружском районе восемь поселков подверглись шести обстрелам с применением 26 боеприпасов, а также атаке 21 БПЛА, отметил Гладков. По его словам, были повреждены четыре транспортных средства. По Шебекинскому округу совершили налеты 68 беспилотников, 61 из которых был подавлен и сбит, рассказал губернатор.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль один человек погиб, другой получил ранения. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнем. Также в городе поврежден грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — четыре частных дома и гараж, в селе Белянка — одна машина», — написал Гладков.

«В Яковлевском муниципальном округе город Строитель и село Старая Глинка атакованы двумя беспилотниками, один из которых сбит. В городе Строителе на территории сельхозпредприятия поврежден грузовой автомобиль», — заявил Гладков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военные ВСУ взяли в заложники девушку с ребенком и убили ее

В населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении украинские военные взяли в заложники девушку и ребенка, пытаясь прикрыться от огня, сообщили российские силовые структуры.

«В одном из частных домов [солдаты ВСУ] удерживали в заложниках девушку и ребенка. Спрятавшись за их спинами, открыли огонь. Наши бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры с ними, обещая дать уйти, если они отпустят заложников. Спустя некоторое время они вытолкнули женщину и ребенка на улицу», — рассказал источник.

По его данным, в тот момент, когда российский военнослужащий пытался отвести заложников в безопасное место, девушку атаковал дрон ВСУ. Первым ударом она была ранена, в результате второго погибла. Ребенка удалось спасти и вывести в безопасное место.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Мариуполе был ранен мирный житель в результате детонации взрывоопасного предмета

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщили в пресс-службе управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«При детонации ранен мужчина 2004 года рождения», — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что также пострадал житель 1968 года рождения в поселке Никольское Волновахского района ДНР. Повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры не было зафиксировано.

За прошедшие сутки солдаты ВСУ совершили четыре вооруженные атаки на Горловском направлении. Были выпущены четыре боеприпаса, уточнили в ведомстве.

