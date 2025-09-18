Празднование Дня города в Москве
ВСУ избавились от удерживаемой заложницы

В Шандриголово ВСУ убили удерживаемую в заложниках женщину

ВС Украины ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные в населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении взяли в заложники девушку и ребенка, пытаясь прикрыться от огня, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Во время переговоров девушка была ранена, а затем погибла в результате удара дрона ВСУ.

В одном из частных домов [солдаты ВСУ] удерживали в заложниках девушку и ребенка. Спрятавшись за их спинами, открыли огонь. Наши бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры с ними, обещая дать уйти, если они отпустят заложников. Спустя некоторое время они вытолкнули женщину и ребенка на улицу, — рассказал источник.

По его данным, в момент, когда российский военнослужащий пытался отвести заложников в безопасное место, девушку атаковал дрон ВСУ. Первым ударом она была ранена, в результате второго погибла. Ребенка удалось спасти и вывести в безопасное место.

Ранее командир штурмовой роты группировки «Восток» сообщил, что украинские войска при отступлении из села Новопетровского наносят прямые удары по домам и подвалам. По его словам, танки ВСУ стреляют прямой наводкой по гражданским объектам, чтобы не допустить закрепления российских подразделений в населенном пункте.

