Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении под Днепром ВСУ наносят удары по домам при отступлении в Днепропетровской области

Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровском Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос. Он объяснил, что это попытка не дать российским подразделениям закрепиться в населенном пункте.

Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой [стреляют]. Недавно его (танк ВСУ. — NEWS.ru) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть, — отметил командир.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что ВСУ попытались проникнуть на территорию Курской области. Диверсанты были разгромлены российскими военнослужащими на подходе к границе. Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трех человек попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.