Названо число сбитых ночью над Россией беспилотников

Дежурные средства российской системы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В пресс-службе отметили, что больше всего дронов нейтрализовано над Ростовской областью — 23 аппарата.

11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Белгородской области, — добавили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее сообщалось, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородской областью, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил 40-летний мужчина.